La città di Milano si risveglia sotto un cielo più sicuro dopo il cedimento della gigantesca insegna Generali a CityLife. La fermata della metro e parte della piazza pedonale sono ancora chiuse per garantire la massima sicurezza dei cittadini mentre si completano le operazioni di messa in sicurezza. La priorità resta proteggere l'incolumità pubblica, ma l'intera area tornerà presto ad essere un vibrante cuore pulsante del quartiere.

Restano ancora chiuse la fermata della metropolitana e parte della piazza pedonale sotto la Torre Hadid a CityLife, il complesso di Milano dove ieri si è verificato un cedimento alla gigantesca insegna 'Generali' che campeggia sul grattacielo, uno dei più riconoscibili nello skyline del capoluogo lombardo. embedpost id="2063998" Terminati i lavori di messa in sicurezza, per motivi prudenziali. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Insegna "Generali" pericolante, nel City Life di Milano fermata metro e piazza ancora chiuse

