Roberta Bruzzone la criminologa diventata star della tv | Cosa nc' è di sbagliato sul caso di Garlasco

Roberta Bruzzone, la criminologa diventata star della tv, mette in guardia dalle distorsioni mediatiche sul caso di Garlasco. In un intervento deciso, sottolinea come spesso si esageri e si diffondano illazioni che arrecano ulteriore dolore alla famiglia Poggi. √ą fondamentale mantenere chiarezza e rispetto, evitando di alimentare dubbi infondati e contribuendo cos√¨ a una discussione pi√Ļ equilibrata e responsabile.

‚ÄúSul caso di Garlasco si sta esagerando assolutamente. Spesso si raccontano fatti che non hanno il minimo fondamento, illazioni e bugie e¬† di mezzo c‚Äô√® una famiglia (quella di Chiara Poggi) che sta soffrendo‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it ¬© Milleunadonna.it - Roberta Bruzzone, la criminologa diventata star della tv: "Cosa nc'√® di sbagliato sul caso di Garlasco"

