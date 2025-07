Toscana estate 2025 nella Riserva Acquerino Cantagallo | il nuovo sentiero delle sorgenti

Toscana Estate 2025 si fa ancora più affascinante con l'apertura del nuovo Sentiero delle Sorgenti nella Riserva Acquerino Cantagallo. In un angolo di natura incontaminata tra silenzio e frescura, questa meraviglia dell’Appennino pratese invita residenti e visitatori a scoprire le sue meraviglie. Sabato 5 luglio alle ore 10, l'inaugurazione segna l'inizio di un’avventura tra prati, acque cristalline e paesaggi mozzafiato. Un’occasione da non perdere per vivere un’estate all’insegna della natura autent

Prato, 1 luglio 2025 – In queste giornate di afa e temperature record, c’è un angolo della Toscana dove la natura regala ombra, silenzio e aria fresca: è la Riserva naturale Acquerino Cantagallo, uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino pratese. Un patrimonio verde che non solo resta aperto tutta l’estate, ma che in questi giorni si anima con nuove proposte per residenti e visitatori. Sabato 5 luglio alle ore 10 sarà infatti inaugurato il nuovo “ Sentiero delle sorgenti del Bisenzio ”, un tracciato ad anello completamente risistemato, che parte da Luogomano e attraversa i fabbricati storici di Vespaio e delle Barbe, per poi tornare al punto di partenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, estate 2025 nella Riserva Acquerino Cantagallo: il nuovo sentiero delle sorgenti

In questa notizia si parla di: toscana - estate - riserva - acquerino

Asl Toscana Nord Ovest, potenziato per l'estate l'organico infermieri e Oss: ma per Nursind si tratta di "carità, il personale è esausto" - L'Asl Toscana Nord Ovest ha potenziato il personale infermieristico e OSS per l’estate, con 130 contratti temporanei e somministrazioni.

Immersa nel cuore della Toscana, la Riserva Naturale dell’Acquerino è un angolo di pace nella natura. Qui potrai rilassarti al fresco durante una giornata calda d’estate, fare un picnic, oppure una bella passeggiata tra i sentieri del bosco! E tu ci sei Vai su Facebook

Toscana, estate 2025 nella Riserva Acquerino Cantagallo: il nuovo sentiero delle sorgenti; Borghi di montagna, cinque mete da non perdere in Toscana per cercare sollievo dall'afa; Le aree pic nic più attrezzate della provincia di Pistoia.

Toscana, estate 2025 nella Riserva Acquerino Cantagallo: il nuovo sentiero delle sorgenti - Dal 1 al 3 agosto arriva il primo Festival della Riserva con trekking guidati, attività per famiglie e sapori di montagna. Lo riporta lanazione.it

Estate, cinque luoghi freschi in Toscana per trovare sollievo dall'afa - LivornoToday - Non solo spiagge e mare: ecco dove poter respirare un po' di aria fresca in questi giorni di caldo torrido. Segnala livornotoday.it