Inter ritiro estivo a partire dal 20 luglio | sarà diviso in due blocchi

L’estate dell’Inter inizia il 20 luglio con un ritiro diviso in due fasi, preparandosi alla nuova stagione. Dopo l’amara eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense, i nerazzurri si concentrano sul futuro con rinnovata determinazione. Lautaro Martinez e compagni affrontano questa pausa come un’opportunità di crescita, pronti a tornare più forti che mai. Il ritiro estivo rappresenta un momento fondamentale per consolidare il team e proiettarsi verso obiettivi ambiziosi.

Nella serata di ieri l’Inter ha interrotto il proprio cammino nel Mondiale per Club per via della sconfitta maturata contro il Fluminense. I nerazzurri, come dimostrato dalle parole di Lautaro Martinez al termine del match, sono amareggiati e delusi per la precoce eliminazione dalla competizione mondiale. Allo stesso tempo però, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, ritiro estivo a partire dal 20 luglio: sarà diviso in due blocchi

In questa notizia si parla di: inter - ritiro - estivo - partire

Ritiro Pepe Reina, la missione scudetto: fermare l'Inter e quel regalo dell'ex Napoli - Venerdì, Pepe Reina tornerà a difendere la porta del Napoli, questa volta con una maglia diversa. Dopo quattro stagioni, l’ex portiere azzurro si prepara a affrontare i suoi ex-compagni in una sfida cruciale per la corsa allo scudetto e per fermare l’Inter, nel giorno in cui potrebbe ricevere un regalo inatteso.

Galetti - Parma e Inter non sono molto distanti su #Bonny, ma NON sarà un accordo rapido, in tempo per giocare al Mondiale per club, più probabile che il passo decisivo tra i club avvenga all'inizio del ritiro estivo. CdS - Il prossimo passo sarà l'acquisto di Bon Vai su X

?Chivu: "Inter, non siamo in un ritiro estivo. Pio Esposito? Lo conosco bene" Vai su Facebook

Serie A, raduni e ritiri delle squadre in vista del campionato 2025-2026; Chivu: Inter, non siamo in un ritiro estivo. Pio Esposito? Lo conosco bene; Tra Mondiale e avvicinamento alla prossima stagione: il programma estivo dell’Inter.

Ritiro Inter, ecco la possibile data: sarà in due blocchi, i dettagli. Il 2025-26 inizierà… - Tra tre settimane circa, i cancelli della Pinetina torneranno ad aprirsi e l’Inter darà ufficialmente il via alla stagione 2025- Scrive fcinter1908.it

Torino, definite sede e date ritiro più 2 amichevoli. Esordirà con l’Inter - Il Torino ha appena annunciato la sede e le date del ritiro estivo per prepararsi al prossimo campionato di Serie A. Lo riporta inter-news.it