Google investe ancora di più sulla fusione nucleare di Commonwealth Fusion Systems

Google accelera il suo impegno nell’energia pulita, scommettendo ancora di più sulla fusione nucleare di Commonwealth Fusion Systems. Con una prenotazione di 200 megawatt, l’azienda punta a rivoluzionare il settore energetico nei prossimi anni, mentre i lavori sul reattore SPARC affrontano alcuni ritardi. Un passo deciso verso un futuro sostenibile... Ma quale sarà il vero impatto di questa tecnologia emergente?

Google prenota 200 megawatt di energia pulita prodotti dalla futura centrale a fusione nucleare di Commonwealth Fusion Systems, che dovrebbe diventare operativa nei primi anni 2030 in Virginia. Ma i lavori sul reattore sperimentale SPARC sono già in ritardo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Google investe ancora di più sulla fusione nucleare di Commonwealth Fusion Systems

Google fa finta di acquistare 200 MW 'flat' dell'energia elettrica che sarà prodotta da (fanta) fusione #nucleare... nello specifico dal reattore ARC di CFS, con consegna ?primi anni '30?. [fateci vedere contratto e penali pls] via @Reuters Vai su X

