Inter Fluminense 0-2 la cronaca del Jornal do Brasil | Vittoria storica Ecco perché hanno vinto i più deboli

Una notte indimenticabile per il calcio brasiliano: il Fluminense ha scritto una pagina storica battendo l’Inter 2-0 negli ottavi del Mondiale per Club. La stampa brasiliana celebra questa impresa come un trionfo dei “più deboli”, dimostrando che con determinazione e cuore si può superare ogni aspettativa. Un risultato che rimarrà nella memoria, ecco perché questa vittoria segna un nuovo capitolo nel calcio sudamericano.

La celebrazione dei giornali brasiliani dopo la vittoria della Fluminense per 2-0 contro l’Inter agli ottavi del Mondiale per Club Una notte da «guerrieri» per una qualificazione «storica» e la definizione non paia eccessiva. Così la stampa brasiliana, e in particolare il prestigioso Jornal do Brasil, ha raccontato la netta vittoria per 2-0 del Fluminense . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Fluminense 0-2, la cronaca del Jornal do Brasil: «Vittoria storica». Ecco perché hanno vinto i più deboli

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - jornal - vittoria

ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2025: INTER-FLUMINENSE, NOOS, ESTATE IN DIRETTA VS POMERIGGIO 5 - Scopri gli ascolti tv di lunedì 30 giugno 2025: tra emozionanti sfide sportive, come Inter vs Fluminense, e i programmi di punta come Estate in Diretta e Forbidden Fruit.

Inter, senti Thiago Silva: Ho pensato tutto il tempo al Milan, i tifosi saranno contenti...; Mondiale per Club, il Fluminense di Portaluppi elimina l'Inter; L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense.

Video Gol Highlights di Inter – Fluminense 0-2: nerazzurri eliminati - L'Inter esce agli ottavi di finale del Mondiale per Club sconfitta per 2 a 0 dal Fluminense a sorpresa: i gol in apertura di partita di Canu ed in pieno ... stadiosport.it scrive

Inter fuori dal Mondiale per Club, il Fluminense vince 2-0 - Un gol di Cano in avvio e uno di Hercules nel finale, sfruttando due delle tante distrazioni difensive ... Secondo msn.com