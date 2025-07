I genitori di Chiara Poggi | Mai infierito su Stasi e risarcimento a metà ma sembriamo noi i colpevoli

I genitori di Chiara Poggi, Rita Preda e Giuseppe Poggi, esprimono un profondo senso di ingiustizia e frustrazione in seguito alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Con uno sfogo amaro, rivelano come, dopo 18 anni, si sentano ancora ingiustamente additati come colpevoli, nonostante abbiano sempre rispettato il percorso giudiziario e mantenuto dignità. La loro storia continua a scuotere le coscienze e a sollevare interrogativi sulla giustizia.

L’amaro sfogo di Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, dopo la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. “Peggio di 18 anni fa, ora sembriamo noi i colpevoli” hanno dichiarato, rivelando: "Abbiamo seguito tutti i processi. Sappiamo come si è arrivati alla condanna e Stasi non ci ha mai detto ‘non l’ho uccisa’ ma noi non abbiamo infierito e non abbiamo neanche chiesto tutto il risarcimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

