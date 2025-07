Di madri e figli di padri ed eroi | Squid Game e la corruttibilità dell’animo

ovvio o immutabile. Questa serie ci spinge a riflettere sulla fragilità morale e sui limiti dell'animo umano in situazioni estreme, rivelando quanto sia sottile il confine tra eroi e antieroi. In un mondo che spesso mette alla prova i valori più profondi, “Squid Game” diventa uno specchio inquietante delle nostre paure e dei nostri desideri nascosti.

Molti seguono Squid Game per il sangue, le botte e una punta di mistero. Ma non tutti. Personalmente, ho sempre apprezzato la serie per la feroce critica alla società coreana (e non solo), ma soprattutto per la lucidità con cui mette a nudo le dinamiche umane, sin troppo realistiche. Squid Game mi ricorda che “umanità” non è sinonimo di carità o benevolenza cieca, e che il confine tra giusto e sbagliato, tra bontà e crudeltà, è tutt’altro che netto. È un promemoria necessario, per non abbassare mai la guardia davanti alla realtà. Come già accennato nella nostra recensione, in questa terza parte la serie di Hwang Dong?hyuk trascende il semplice survival game: violenza e omicidi sommari smettono di essere mero intrattenimento e, se già dal debutto sospettavamo un significato più profondo, ora ogni incertezza svanisce. 🔗 Leggi su Screenworld.it