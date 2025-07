Cyberbullismo sui social a Lecco | era l' assessore arrivano le dimissioni

Il cyberbullismo sui social a Lecco scuote l’opinione pubblica: dopo il caso dell’assessore coinvolto, arrivano le dimissioni che segnano un punto di svolta. La vicenda, nata da una risposta anonima a un cittadino in cerca di aiuto, evidenzia le criticità dell’interazione digitale tra istituzioni e cittadini. Ora, si apre un dibattito sull’etica online e sulla responsabilità di chi rappresenta la pubblica amministrazione, spingendo verso un cambiamento necessario nel modo di comunicare.

La vicenda era scoppiata dopo una risposta anonima a un cittadino che, via social, chiedeva un intervento di manutenzione al Comune. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cyberbullismo sui social a Lecco: era l'assessore, arrivano le dimissioni

Lecco, si faceva paladina dell’uso consapevole dei social network ma, con un profilo anonimo, insultava chi faceva notare le mancanze della sua giunta si è dimessa Alessandra Durante, assessore dem di Lecco con deleghe a Famiglia, Giovani e Comunic Vai su X

Lecco, dopo il caso di cyberbullismo l’assessore Durante offre le dimissioni Gattinoni: «Ora ci rifletto» Il primo cittadino in consiglio comunale: «L’assessore ha commesso un errore grave nel merito e nel metodo. Mi sono preso alcuni giorni per riflettere su que Vai su Facebook

Lecco, insulti social: l'assessora Alessandra Durante presenta la dimissioni. Il sindaco prende tempo; La cyberbulla era l'assessora: Alessandra Durante si dimette dopo gli insulti pubblicati anonimamente sui social; Si dimette assessora attiva contro il cyberbullismo a Lecco: insultava sui social con un falso account.

Cyberbullismo sui social a Lecco: era l'assessore, arrivano le dimissioni - Un caso di cyberbullismo in Comune a Lecco ha travolto l'assessore Alessandra Durante, che dopo le ammissioni e le scuse pubbliche, ha presentato le proprie dimissioni al sindaco. Da msn.com

Lecco, insulti social: l’assessora Alessandra Durante presenta la dimissioni. Il sindaco prende tempo - Scoperta a insultare sul web un avversario politico dietro un profilo anonimo, l’assessora alla Famiglia impegnata contro il cyberbullismo si è scusata e ha rimesso il mandato nelle mani di Mauro Gatt ... Riporta msn.com