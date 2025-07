Frattesi l’Atletico Madrid non molla e l’Inter valuta | dentro un altro nome! – Sky

L’attenzione sul talentuoso Davide Frattesi si infittisce: l’Atletico Madrid non molla la presa e punta deciso sul centrocampista dell’Inter. La società nerazzurra, invece, valuta diverse opzioni per valorizzare al meglio questa importante trattativa, che potrebbe aprire nuovi scenari di mercato. Tra interesse forte e strategie da definire, il futuro di Frattesi si gioca tra Italia e Spagna, concludendo così un'estate ricca di colpi di scena.

L’Atletico Madrid bussa insistentemente alla porta dell’Inter per Davide Frattesi. Il club nerazzurro pensa a un nome da inserire nella trattativa: ma le strade sono due. INTERESSE FORTE – Davide Frattesi continua ad attirare su di sé l’interesse di molti club, non solo italiani. All’estero è l’Atletico Madrid ad aver messo nel mirino il centrocampista dell’Inter, dopo essersi già assicurato Matteo Ruggeri dell’Atalanta per la prossima stagione. Ma cosa ne pensa la dirigenza di Viale della Liberazione di questo forte corteggiamento spagnolo? Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione, aggiornando sulle ultime novità legata alla nuova trama estiva. 🔗 Leggi su Inter-news.it