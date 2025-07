Roma Abraham in volo per Istanbul | il Besiktas conferma la trattativa

Ciao Roma, è arrivato il momento di volare alto verso nuove sfide. Tammy Abraham, l’attaccante che ha incantato i tifosi giallorossi negli ultimi tre anni, si prepara a iniziare una nuova avventura con il Besiktas. Dopo aver lasciato il calcio italiano, ora l’inglese classe 1997 si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Turchia. Il suo addio alla Roma è ufficiale, ma il suo cuore resterà sempre legato ai tifosi che lo hanno supportato.

È ormai ufficiale: Tammy Abraham lascia la Roma e si trasferisce al Besiktas. Dopo l’ultima stagione in prestito al Milan, l’attaccante inglese classe 1997 si appresta a iniziare una nuova avventura in Turchia, salutando definitivamente il calcio italiano dopo tre anni. Abraham ha annunciato l’operazione con un video diffuso sui propri canali social in cui, in volo verso Istanbul, si rivolge direttamente ai tifosi con un messaggio chiaro: “Ciao Black Eagles, sto arrivando per voi! Ci vediamo presto”. Tammy Abraham,?stanbul'a geliyor! pic.twitter.comFrjGVhoY7P — FalsoTouch (@Falsotouch) July 1, 2025 L’annuncio ufficiale del Besiktas. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Abraham in volo per Istanbul: il Besiktas conferma la trattativa

