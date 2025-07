Monia Bortolotti accusata di aver ucciso i figli neonati | Non è necessaria una nuova perizia psichiatrica

La vicenda di Monia Bortolotti, accusata di aver tolto la vita ai propri figli neonati, continua a scuotere l’opinione pubblica. La Corte d’Assise di Bergamo ha deciso che non è necessaria una nuova perizia psichiatrica, lasciando aperti interrogativi sulla sua condizione mentale e sui dettagli di una tragedia che ha sconvolto una comunità intera. La vicenda si sviluppa ora in un nuovo capitolo di attese e riflessioni. Continua a leggere.

La Corte d’Assise di Bergamo ha ritenuto non essere necessario svolgere una nuova perizia psichiatrica per Monia Bortolotti, la donna di 27 anni che è stata arrestata con l'accusa di duplice infanticidio perché ritenuta responsabile dalla Procura della morte dei suoi due figli a distanza di un anno l’una dall’altro: quella di Alice di 4 e Mattia di 2 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

