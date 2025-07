Pur di apparire Renzi va perfino da Fedez

In un mondo dove l’immagine spesso prende il sopravvento sulla politica, Renzi si butta con entusiasmo nel backstage del podcast di Fedez, trasformandosi in influencer più che in statista. Tra autocompiacimenti, elogi improbabili e battute scontate, il suo intervento suscita reazioni contrastanti, mentre il padrone di casa non si lascia intimidire. Un episodio che mette in luce quanto la scena politica si mescoli sempre più con i social e la cultura pop.

L’ex premier si esibisce nel podcast del rapper. Una performance da influencer più che da politico, tra autocompiacimento, elogi a Bin Salman e battute prefabbricate: «Agli avversari do tre congiuntivi di vantaggio». Ma il padrone di casa gli tiene testa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pur di apparire, Renzi va perfino da Fedez

In questa notizia si parla di: apparire - renzi - perfino - fedez

Fedez, esce Disumano. In 'Un giorno in pretura' ricorda Regeni e Aldrovandi - la Repubblica - Il nuovo album di Fedez, 'Disumano', esce oggi e nel nuovo singolo attacca Renzi, Meloni, J- Lo riporta repubblica.it

Chi è la nuova fidanzata di Fedez?/ Il rapper avvistato con una ragazza "che non vuole apparire": le foto! - IlSussidiario.net - “Fedez frequenta una ragazza misteriosa – si legge nel post annuncio di Chi, che aggiunge – Da qualche settimana il rapper esce con una giovane donna che non vuole apparire e si copre il ... Come scrive ilsussidiario.net