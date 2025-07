Ciro Grillo | Sarò papà vorrei esserci per mia figlia Chiesti 9 anni per lui e gli amici

Ciro Grillo e gli amici di Sar224 e Pap224 affrontano un momento cruciale: ieri, il 24enne ha annunciato che diventerà padre a dicembre, mentre il processo per lo stupro di gruppo prosegue con le richieste di condanna del pm. La vicenda scuote l’opinione pubblica, sollevando domande sulla giustizia e sui valori che vogliamo difendere. È un momento di riflessione per tutti, perché il futuro di nostra figlia dipende anche dalle scelte che facciamo oggi.

Ieri il 24enne ha parlato per la prima volta aula, annunciando che diventerà padre il prossimo dicembre. Oggi il pm avanzerà le richieste di condanna per i quattro imputati accusati di stupro di gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ciro Grillo: "Sarò papà, vorrei esserci per mia figlia". Chiesti 9 anni per lui e gli amici

In questa notizia si parla di: ciro - grillo - sarò - papà

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

Ciro Grillo in lacrime ai giudici: «A dicembre sarò papà, vorrei esserci per mia figlia» | Oggi la richiesta della pena Vai su X

«A dicembre sarò papà, vorrei esserci per mia figlia» Vai su Facebook

Ciro Grillo, chiesti nove anni per lui e i tre amici accusati di stupro. Le lacrime in aula: «A dicembre sarò; Ciro Grillo in lacrime ai giudici: «A dicembre sarò papà, vorrei esserci per mia figlia»; Processo Ciro Grillo | il pm chiede nove anni di reclusione per tutti gli imputati | Video.