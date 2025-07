Basta con noi hai chiuso | icona Rai fatta fuori dalla TV di Stato dopo 32 anni I Programma cancellato

Dopo 32 anni, l’iconico programma Rai “Basta con noi” è stato cancellato, segnando un altro colpo alla televisione pubblica italiana. Stravolgimenti e tensioni politiche continuano a influenzare la Rai, tra nomine controversie e decisioni impopolari. È il segno di un sistema che fatica a mantenere indipendenza e qualità, lasciando il pubblico sempre più disilluso. Ma cosa riserva il futuro della TV pubblica? Solo il tempo potrà dirlo.

Ancora stravolgimenti nella tv pubblica probabilmente a causa di piccole ripicche politiche. Che cosa succede. La Rai, in quanto servizio pubblico, è da sempre oggetto di forti pressioni e condizionamenti da parte della politica. Questo avviene principalmente attraverso il meccanismo delle nomine ai vertici aziendali e delle testate giornalistiche. Il Consiglio di Amministrazione della Rai è composto da sette membri: quattro vengono eletti dal Parlamento, due sono designati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Economia e uno è scelto dall’assemblea dei dipendenti Rai. Questa ripartizione, che vede una netta prevalenza di nomine di origine politica, rende la Rai intrinsecamente legata agli equilibri di potere del governo in carica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Basta, con noi hai chiuso: icona Rai, fatta fuori dalla TV di Stato dopo 32 anni I “Programma cancellato”

In questa notizia si parla di: basta - chiuso - icona - fatta

Boban: “DS? Se arriva sarà chiuso e impalettato. Per Furlani basta Moncada” - Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, ha affrontato la questione di un possibile direttore sportivo durante un'intervista su 'Milan Hello' su YouTube.

C'è chi nasce per vincere, e chi nasce per segnare. Mario Boni ha fatto entrambe le cose, ma a modo suo. Con una carriera che sfida ogni logica anagrafica e una fame di canestro che non si è mai placata, è diventato un’icona del basket italiano. Una leggend Vai su Facebook

Pupo costretto a dire basta al Gelato al Cioccolato. Chiude a Ponticino: Non trovo personale; Conclave, troppi i cardinali elettori: Santa Marta non basta e 13 rimangono senza stanza. Ecco dove dormiranno; Cioccolato, il colosso svizzero chiude per sempre, è addio all'icona elvetica: ai supermercati ressa per le ultime scorte.