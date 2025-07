La testa mi si girò di 180 gradi e mi scagliai contro un prete con una forza sovrumana la mia voce era quella di un uomo | Ania Goledzinowska racconta la sua possessione

Ania Goledzinowska, ex showgirl e attrice polacca, rivela episodi sconvolgenti della sua "possessione" nel suo nuovo libro "Faccia a faccia con il demonio". Una testimonianza intensa che svela il lato oscuro di esperienze soprannaturali, lasciando il lettore senza fiato. La sua storia, ricca di dettagli sconvolgenti, ci invita a riflettere sui misteri nascosti oltre la nostra realtà. Scopriremo insieme cosa si cela dietro queste vicende inquietanti.

“La testa mi si girò di 180 gradi e mi scagliai contro un prete con una forza sovrumana insultandolo e inveendo contro di lui con voci maschili che nulla c’entravano con la mia”. Ania Goledzinowska, ex showgirl, modella e attrice polacca, ha raccontato episodi sconvolgenti della sua “ possessione ”. Nel presentare il suo libro Faccia a faccia con il demonio (Sugarco) che uscirà a settembre, la donna diventata famosa per essere uscita dalla torta di compleanno di Silvio Berlusconi, nonché ex fidanzata del nipote del Cavaliere, P aolo Enrico Beretta, ha sostanzialmente fatto capire di essere stata posseduta dal demonio e che il percorso riabilitativo è stato lungo e doloroso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

