Nuovo scontro Trump-Musk sulla legge di spesa | Folle l’aumento del debito Gli togliamo i sussidi dovrà tornare in Sudafrica

Nel cuore del dibattito politico e finanziario, il Big Beautiful Bill Act ha acceso le scintille tra Donald Trump ed Elon Musk. La controversa legge di spesa, con il suo impatto devastante sul debito federale, mette in crisi le alleanze e alimenta tensioni tra i due protagonisti. Mentre il Senato fatica a trovare un accordo, il mondo osserva con attenzione questa sfida tra potenze che plasmano il futuro degli Stati Uniti.

Il Big Beautiful Bill Act, la legge di spesa che per rendere permanenti e ancora piĂą regressivi i tagli fiscali della prima presidenza Trump aumenterebbe il disavanzo federale di 3.300 miliardi di dollari in dieci anni, procede con estrema difficoltĂ il suo iter al Senato. Ed è la miccia che fa di nuovo esplodere lo scontro tra Donald Trump e l’ex primo finanziatore e braccio destro Elon Musk. Con un post al vetriolo su X, il miliardario fondatore di Tesla e SpaceX ha attaccato frontalmente il provvedimento fortemente voluto dal presidente americano, che punta a firmarlo entro il 4 luglio dopo il via libera del Congresso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it