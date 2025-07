L' attesa del nuovo grande ciclista italiano

L’attesa del nuovo grande ciclista italiano infiamma gli animi degli appassionati, alimentata dal susseguirsi di tappe emozionanti e dalla crescente pressione sui nostri talenti. Dopo anni di sfide e speranze, il Giro d’Italia diventa il palcoscenico ideale per scoprire il prossimo campione nazionale. La domanda che riecheggia tra tifosi e addetti ai lavori è: quando arriverà quella vittoria che farà sognare l’Italia? La risposta potrebbe essere dietro l’angolo, e il suo nome è ancora tutto da scrivere.

La domanda ha iniziato a circolare insistentemente dopo una decina di tappe. È un ritornello piuttosto comune, nelle ultime edizioni del Giro d’Italia: se un corridore italiano non si sbriga a vincere una tappa, comincia il processo. Al Giro d’Italia deve esserci almeno una vittoria di tappa italiana, altrimenti il marchio a fuoco di “movimento in crisi” torna a pulsare come la cicatrice di Harry Potter. Se nel 2017 la prima vittoria italiana arrivò solo alla sedicesima tappa (Nibali a Bormio), il Giro 2025 ha pareggiato questo “record negativo” grazie alla vittoria di Christian Scaroni a San Valentino di Brentonico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - L'attesa del nuovo grande ciclista italiano

In questa notizia si parla di: italiano - attesa - tappa - vittoria

Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

Attesa per l'ultima gara di questa tappa di Terracina con il secondo derby regionale contro il Brancaleone Vai su Facebook

L'attesa del nuovo grande ciclista italiano; Veneto in festa per il Giro d’Italia: la tappa 13 va a Mads Pedersen, Del Toro tiene la maglia rosa; Giro d'Italia a Pisa: l'olandese Daan Hoole vince sotto la Torre.

Tour de France: tra gli italiani al via anche Milan e Ganna, obiettivo vittoria di tappa - Jonathan Milan e Filippo Ganna sono le stelle del ciclismo italiano, che però avrà pochissimi corridori al via del Tour ... Scrive it.blastingnews.com

Baroni 'vittoria complicatissima', Italiano 'ingenui' - Agenzia ANSA - Baroni 'vittoria complicatissima', Italiano 'ingenui' Tecnico Verona, 'sarà dura, ma ce la giocheremo fino alla fine' VERONA , 05 maggio 2024, 18:16 ... Riporta ansa.it