lotto in campania doppietta da oltre 36mila euro

La Campania si conferma terra di grandi vincite al Lotto, con una doppietta da oltre 36mila euro che ha fatto il giro delle notizie. Sabato 28 giugno, Napoli e Arzano hanno regalato emozioni e premi significativi, evidenziando come questa regione continui a essere protagonista del gioco e della fortuna. Con oltre 4 milioni distribuiti nell’ultimo concorso e oltre 662 milioni dall’inizio dell’anno, la lotteria resta un'aspirazione concreta per molti. La fortuna aspetta chi osa sognare!

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il Lotto. Nel concorso di sabato 28 giugno, come riporta Agipronews, realizzato un colpo da 22.500 euro a Napoli, grazie a un terno sulla ruota di Napoli in via  Enrico Cosenz, a cui si aggiungono i 14mila euro di Arzano (NA), vincita piĂą alta del concorso di venerdì. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro, per un totale di 662,3 milioni di euro da inizio 2025. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it