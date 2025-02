Agi.it - Fascino senza tempo. I 210 anni del sigaro toscano

AGI - Era l'estate del 1815 quando un acquazzone estivo bagnò una partita di tabacco che diede casualmente vita a uno dei prodotti più iconici della manifattura italiana. Da quell'evento sono trascorsi 210e per il 2025 Manifatturegià prevede un anno ricco di novità. Si inizia infatti con ilAquila, dal rapace raffigurato nella confezione per simboleggiare un mix di istinto, eleganza e libertà. Avvolto in una fascia di tabacco Kentucky nordamericano, selezionato dalle foglie del Tennessee, il nuovo prodotto racchiude un ripieno combinato di Kentucky italiano e statunitense. La lunga stagionatura, condotta in ambienti a temperatura controllata, ne favorisce l'affinamento, rivelando una complessità aromatica fin dal primo istante. IlAquila, prodotto a Lucca, è disponibile in due formati, Assolo e Robusto, con dimensioni generose; l'Assolo mantiene la classica forma dei sigari a marchio, mentre il Robusto, noto come l'inammezzabile, è progettato per essere gustato intero,possibilità di divisione.