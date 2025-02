Cultweb.it - Cos’è l’infibulazione e perché è una pratica brutale che mette a rischio milioni di donne nel mondo

è la mutilazione dei genitali femminili compiuta affinché lenon possano avere rapporti sessuali né provare piacere da essi, prima del matrimonio. Si tratta di un’operazione, tradizionale in alcune popolazioni africane, in particolare nell’Africa Subsahariana, illegale in Italia e in molte nazioni del.Nell’operazione, detta anche circoncisione femminile e compiuta spesso in condizioni igieniche precarie, si asporta il clitoride. Inoltre, si cauterizzano, ovvero bruciano, le piccole labbra e parte delle grandi labbra vaginali. La vulva viene poi cucita, lasciando solo un piccolo spazio aperto per la fuoriuscita dell’urina e del sangue mestruale.L’operazione può portare alla resezione dell’arteria dorsale. Inoltre, le vittime sono predisposte a gravi infezioni che rischiano di attaccare utero e ovaie.