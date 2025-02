Agi.it - Vita complicata in carcere per Alessia Pifferi. L'ex direttore: "Aggredita da altre detenute"

AGI -aveva manifestato "difficoltà relazionali forti" e, anche se non c'era un rischio "attuale" di suicidio, veniva sorvegliata con attenzione per la tipologia di reato per cui è detenuta. Il racconto dell'exdi San Vittore, Giacinto Siciliano, della gestione in cella della donna condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della figlia di 18 mesi è contenuto nel verbale depositato agli atti dell'indagine chiusa dalla Procura di Milano sull'avvocataPontenani, sul consulente di parte e su quattro psicologhe in servizio nel penitenziario milanese indagati a vario titolo, per favoreggiamento personale della donna, falsa testimonianza e false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria. Sentito come testimone dal pm Francesco De Tommasi, Siciliano, attualmente provveditore del Lazio, spiega: "Nel caso dellac'erano sicuramente delle difficoltà relazionali forti con le