Helena Prestes e Javier Martinez vittime dei fake followers | le loro reazioni

Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti nel mirino dei fake followers, accusati di aver subito un attacco digitale mirato a danneggiarne la reputazione. Come Chiara Cainelli, anche loro hanno denunciato l'acquisto di followers falsi su Instagram, un fenomeno che mina la credibilità degli influencer e solleva importanti questioni sulla trasparenza online. Un episodio che invita a riflettere sull'importanza di una comunicazione autentica e controllata nel mondo digitale.

Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti al centro di un insolito e spiacevole episodio digitale: nei giorni scorsi, entrambi hanno denunciato pubblicamente di essere stati vittime di un presunto attacco social. Come già accaduto a Chiara Cainelli, anche per loro sono stati acquistati followers falsi su Instagram, con l’intento — a detta loro — di screditare la loro immagine pubblica. Un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, che solleva interrogativi sul lato oscuro della popolarità online. Followers comprati per Javier Mrtinez ed Helena Prestes. Helena Prestes e Javier Martinez, molto seguiti sui social dopo le esperienze televisive e professionali, si sono trovati improvvisamente con un’impennata sospetta nel numero di follower. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it