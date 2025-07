Offerta folle dall' Arabia per Retegui | l' Atalanta lo cede e sceglie il sostituto dal Napoli | L' annuncio di Sky

Il calciomercato italiano si prepara a un nuovo terremoto, questa volta scatenato dalla sorprendente offerta dall'Arabia Saudita per Mateo Retegui, il centravanti dell'Atalanta e stella della Nazionale. Un'offerta così imponente da mettere in discussione il futuro del giocatore e le strategie di mercato dei club coinvolti, con il Napoli pronto a reagire scegliendo il sostituto ideale. La scena è pronta a cambiare, e tutto potrebbe essere deciso in poche ore.

Il calciomercato italiano rischia di essere sconvolto ancora una volta dalla potenza economica dell'Arabia Saudita, e l'effetto domino potrebbe coinvolgere direttamente anche il Napoli. Un'offerta "folle", come è stata definita dagli addetti ai lavori, è piombata sul tavolo dell' Atalanta per il suo centravanti e bomber della Nazionale, Mateo Retegui. La Dea, di fronte a cifre irrinunciabili, sta seriamente valutando la cessione, e secondo quanto annunciato da Sky Sport, avrebbe giĂ individuato il sostituto ideale proprio in casa Napoli. Giacomo Raspadori nel mirino dell'Atalanta La cifra monstre dall'Arabia che fa vacillare l'Atalanta. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - "Offerta folle" dall'Arabia per Retegui: l'Atalanta lo cede e sceglie il sostituto dal Napoli | L'annuncio di Sky

