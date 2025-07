Inter due big dalla Premier su Thuram | Marotta ha già pronto il sostituto

La Premier League si prepara a mettere le mani su Marcus Thuram, obiettivo di due grandi club inglesi pronti all’assalto. Mentre in casa Inter si paventa un’uscita di Calhanoglu e Marotta si sarebbe già attivato per trovare il sostituto ideale, con un nome di altissimo livello. L’attenzione è alta: l’eventuale addio di Thuram potrebbe aprire nuovi scenari di mercato per i nerazzurri. E voi, siete pronti a scoprire il futuro di questa stellina?

La Premier League ha messo gli occhi su Marcus Thuram: due top club inglesi sono pronti a fare sul serio per l'attaccante francese. In casa Inter mentre sta tenendo banco la questione Calhanoglu con il giocatore sempre più lontano da Milano, non va esclusa la cessione di un ulteriore giocatore ovvero Marcus Thuram. Dunque per sopperire all'eventuale partenza del numero 9, la società nerazzurra ha cominciato a guardarsi intorno. Nel mirino di Marotta ci sarebbe un centravanti che gioca in Serie A. Sirene dalla Premier per Thuram: Marotta punta il bomber della Serie A. In caso di addio di Thuram, Marotta avrebbe il nuovo centravanti.

