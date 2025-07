Rotaract Firenze Sud | confermato Niccolò Pecci presidente

guidato il club attraverso sfide inaspettate, dimostrando che il vero spirito Rotaract si nutre di resilienza e passione. Con entusiasmo e determinazione, Firenze Sud si prepara a una nuova stagione sotto la guida del confermato presidente Niccolò Pecci, pronto a continuare a fare la differenza nel cuore della città.

Firenze, 4 luglio 2025- La serata conclusiva dell’anno sociale del Rotaract Club Firenze Sud è stata emozionante, a tratti commovente, tra abbracci sinceri e promesse per il futuro. Il presidente uscente Niccolò Pecci ha ripercorso i dodici mesi più impegnativi della sua vita, segnati dall’incidente di settembre e da un’inattesa, lunga degenza. Pecci ha condiviso con i soci la propria esperienza, la fatica, ma anche la testardaggine con cui ha continuato ad “esserci”, per il Club e per i service in programma nella sua annata: “Un incidente a settembre ha rischiato di compromettere l’inizio della mia annata - sono state le sue parole-, perché mi sono rotto una mano e una gamba. 🔗 Leggi su Lanazione.it