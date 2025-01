Nerdpool.it - Vincent D’Onofrio parla del cambiamento fisico per Daredevil: Born Again

Leggi su Nerdpool.it

, star di, ha anticipato una trasformazione fisica per Wilson Fisk, il temibile Kingpin del crimine, nella seconda stagione della serie e ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul futuro del personaggio nell’MCU.ha subito cambiamenti significativi rispetto alla sua versione inizialmente annunciata da Marvel Studios, con una revisione creativa che ha intensificato l’azione e avvicinato la serie al tono delladi Netflix. Lo showrunner Dario Scardapane ha già suggerito che la cameo di Matt Murdock in She-Hulk: Attorney at Law verrà ignorato, in quanto non si adatta al tono più oscuro e violento di, che interpreta Kingpin, ha accennato a un Fisk più “radicato” rispetto a quello che abbiamo visto in Hawkeye.