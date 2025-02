Ilrestodelcarlino.it - Un cortometraggio per battere la violenza

Raffaello Ventura, giovane regista casalecchiese, classe 1995, ha conquistato il primo premio al concorso "No aMORE - Oltre il tunnel" con l’intensocontro lasulle donne "STOP". Ex studente del Dams e della scuola di cinematografia "Rosencrantz & Guildenstern", Ventura si sta affermando come una delle voci emergenti del panorama cinematografico bolognese. Nel 2023 ha girato il lungometraggio "Dio ti guarda" a budget zero grazie al supporto di amici e conoscenti, e con il"Il potere delle rane" ha trionfato al concorso "50h in Barca" di Sayonara Film, aggiudicandosi premi per miglior regia, miglior soggetto originale, premio del pubblico e "Visioni Italiane". Quest’ultimo successo ha portato alla proiezione dell’opera al Festival Visioni Italiane, al cinema Lumière di Bologna.