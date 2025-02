Feedpress.me - MotoGP, svelata la Honda 2025: più rossa e pronta al riscatto

Tanto rosso sulla livrea, il ritorno di uno sponsor importante come Castrol e la speranza che ilsia «l'anno della resurrezione». La nuovaHRC , presentata in grande stile a Giacarta , parte con le ambizioni rinnovate per la prossima stagione di. Si affida ancora a Luca Marini e Joan Mir e confida che le delusioni del passato siano alle spalle., un passato glorioso ma lontano.