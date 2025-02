Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Cogne 2025 in DIRETTA: Ganz in semifinale! Eliminata Cassol. Tra poco gli uomini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.26 Stenseth davanti sulla salita con Hagstroem dietro, sono loro due a cercare di fare il vuoto.13.24 E ora arriva l’ultimo quarto di finale, con Stenseth e Weng che promettono scintille.13.22 Davvero molto brava, che va a finire nella seconda, quella che attualmente è con Rydzek e Faehndrich.13.21 RIMONTA SPETTACOLO DICHE E’ SECONDA DIETRO RYDZEK E VA IN! Bravissima a recuperare nell’ultima parte, a superare tutte e due le svedesi (che sono eliminate) e a superare i quarti!13.20 Situazione simile a quella precedente dopo 2?, ma con Rosenberg che sta davanti.13.19 Lundgren che fa l’andatura,nella seconda metà e in cerca di uno spazio dopo la salita.13.18 Partito il quarto e penultimo quarto di finale!13.