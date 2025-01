Milanotoday.it - Le ruspe del Comune demoliscono la roulotte di due nomadi novantenni (che ora dormono in strada)

Leggi su Milanotoday.it

Il furgone dell'Amsa e la Polizia locale a vigilare sulle operazioni. Un copione già visto per le persone senza dimora in città. Una delle cosiddette "operazione anti degrado" deldi Milano coinvolge questa volta due anzianidi origine bosniaca, che da mesi vivevano in.