Zalewski all’Inter subito o a zero! La Roma che fa? Pronta l’alternativa – TS

Con il mercato invernale agli sgoccioli, l’Inter continua a muoversi con attenzione per completare la rosa dopo la partenza di Tajon Buchanan, trasferitosi ieri al Villarreal. Il nome in cima alla lista dei desideri nerazzurri è quello di, ma molto dipenderà dalle intenzioni della. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza dell’Inter avrebbe già trovatoal giovane polacco.O GRATIS – Nicolapuò giocare su entrambe le fasce, caratteristica che lo rende un profilo ideale per le esigenze di Simone Inzaghi. La trattativa con lanon è semplice: il club giallorosso avrebbe preferito cederlo immediatamente al Marsiglia per circa 6-7 milioni di euro, bonus compresi, ma il giocatore ha messo un veto chiaro, manifestando la volontà di trasferirsi solo