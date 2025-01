Notizie.com - Weekend di nubifragi intensi, allarme su una regione, ma temperature sopra la media: le previsioni dell’esperto

Meteoin arrivo in tutta Italia, con particolare attenzione su una. L’inverno però sembra essere già lontano alle spalle. Cosa dice il meteorologo.disu unama l’inverno è già finito? Parla l’esperto (Notizie.com)Lecontinuano a essere oltre le medie stagionali un po’ ovunque, anche se non mancano le situazioni di maltempo. Arrivati ormai alla fine di gennaio ci apprestiamo a vivere un mese di febbraio che molto spesso è caratterizzato in Italia da forti precipitazioni. Queste non mancheranno,ttutto su una, anche se l’inverno è decisamente mite.Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, ha parlato della situazione tra ile la prossima settimana su Notizie.com. Specifica: “Da oggi abbiamo una prima perturbazione che è arrivata dalla Francia e sta portando una fase di maltempo in particolare sulle ragioni del nord e sulla Toscana.