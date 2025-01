Spettacolo.periodicodaily.com - Vincenzo, Esordio Radiofonico con “100 Battiti (Nun Pazziá)”

Da venerdì 31 gennaio 2025 sarà in rotazione radiofonica “100(NUN)”, il primo singolo di, già disponibile sulle piattaforme digitali.Desideri e Emozioni in ‘100(Nun)’ diA partire da venerdì 31 gennaio 2025, “100(Nun)” difarà il suo ingresso in rotazione radiofonica, dopo essere già disponibile sulle principali piattaforme digitali. Il brano rappresenta il primo singolo del cantautore napoletano, che con la sua musica punta a conquistare il pubblico con una proposta emozionante e originale.Il Significato di “100(Nun)”“100(Nun)” è un brano che esplora i desideri nascosti, quei sogni e impulsi che, a un certo punto, diventano tanto forti da prendere il controllo su di noi.