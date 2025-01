Ilgiorno.it - Viggiù: il vecchio cimitero diventa un museo interattivo

, 31 gennaio 2025 – A Milano succede da tempo: ilMonumentale è inserito in tutte le migliori guide turistiche dedicate alla città. L’obiettivo, ora, è che un’affermazione analoga possa interessare anche ildi, paese dell’Alto Varesotto noto per il suo corpo di pompieri, immortalati in una canzone e in un film usciti alla fine degli anni ‘40. Ilcamposanto, infatti, ormai chiuso da tempo, si trasformerà in una cielo aperto grazie a un progetto dell’università dell’Insubria sostenuto da Fondazione Cariplo con un contributo di 170mila euro nell’ambito del bando Luoghi da rigenerare 2024. L’obiettivo Ildel piccolo paese famoso per i suoi scalpellini, utilizzato per circa un secolo e chiuso nel 1910, si è conservato quasi integralmente, mantenendo intatto il suo fascino ottocentesco.