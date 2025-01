Dayitalianews.com - Uno sguardo di troppo alla ragazza “sbagliata”: 16enne pontino finisce in ospedale col naso rotto. Ne avrà per 30 giorni

Un semplicescatena l’aggressioneUn episodio di violenza assurda ha sconvolto il cuore di Cisterna di Latina. Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito violentemente in Corso della Repubblica, riportando la frattura dele una prognosi di 30. Il motivo? Unodirivoltodell’aggressore, che lo ha interpretato come una provocazione.Pugni e testate senza possibilità di difesaL’aggressione si è consumata in pochi istanti: pugni e testate in rapida successione non hanno lasciatovittima nemmeno il tempo di reagire. Il ragazzo, ferito gravemente, è stato soccorso e trasportato in, dove i medici hanno confermato la frattura del setto nasale.Denuncia e indagini in corsoI genitori del giovane hanno deciso di sporgere denuncia, dando il via alle indagini da parte della Polizia di Stato, che ora sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.