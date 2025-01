Ilgiorno.it - Una rotonda scioglierà il nodo. Addio semaforo al Pagani

al, il cantiere continua, ma il sogno di automobilisti e amministratori si avvera: niente più code per i 40mila veicoli al giorno che adesso sulla Sp 45 che collega Vimercate a Villasanta hanno a disposizione una. Il punto è sempre stato maglia nera per il numero di incidenti, una ventina, spesso gravi, che si registrano ogni anno lungo il suo percorso. Adesso, però, la rotatoria progettata dalla Provincia, costo 800mila euro, cancellerà il brutto primato. Insieme alla Sp 2 Monza-Trezzo è una delle arterie più battute della zona e anche di quelle più a rischio. La parola d’ordine è sicurezza per l’esercito di forzarti della macchina che nelle ore di punta fino adesso impiegava anche 40 minuti per coprire la distanza fra Arcore e Vimercate, poche centinaia di metri diventati un incubo per tutti.