Tutto sulla Maturità 2025: date, materie della seconda prova scritta e consigli per affrontare l'esame con successo

Il conto alla rovescia perdiè iniziato.Sebbene il pensieropossa sembrarvi ancora molto lontano, è il momento perfetto per cominciare a prendere confidenza con leche dovrete.Il Ministero dell’Istruzione ha già svelato le, e come sempre, ogni indirizzo avrà una propria sfida specifica. E con l’annuncio ufficiale delle discipline del secondo esame scritto, gli studenti possono già farsi un’idea delle sfide che li attendono. Ogni indirizzo scolastico, infatti, ha le sue peculiarità, ma tutti sono chiamati a dimostrare competenze, preparazione e creatività.Leper i liceiLadeldiavrà un contenuto altamente personalizzato, in base all’indirizzo di studio.