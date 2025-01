Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni dal 1° al 7 febbraio 2025: Güzide scopre il piano di Yesim e rifiuta il divorzio da Tarik

Cosa ci riservano le puntate, in onda dal 1° al 7? La soap turca con Vahide Perçin sarà protagonista di un’importante variazione nel palinsesto Mediaset, che la porterà a regalarci episodi anche nel daytime feriale a partire dal 5. Il serial turco prenderà infatti il posto di un’altra dizi turca molto amata, Endless Love, che si concluderà con la puntata serale del 4. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana(Aldatmak)?, trame eal 7smascherasi accorgerà checon la complicità di Burcu, cercherà di far impazziredi dolore. La donna infatti – dopo avergli detto di essere pronta a lasciarlo per sempre – correrà a nascondersi a casa dell’amica insieme alla figlia.