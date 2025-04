Parco Nazionale del Matese accolte le due proposte del Comune di Alife

Alife saluta con soddisfazione il recente varo del Parco Nazionale del Matese, la cui zonizzazione e perimetrazione è contenuta nel decreto che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato nei giorni scorsi. . Casertanews.it - Parco Nazionale del Matese, accolte le due proposte del Comune di Alife Leggi su Casertanews.it L’amministrazione comunale disaluta con soddisfazione il recente varo deldel, la cui zonizzazione e perimetrazione è contenuta nel decreto che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato nei giorni scorsi. .

Confindustria Benevento, Sezione Ambiente sul nuovo Parco Nazionale del Matese: Accolte le osservazioni del territorio - Il 22 aprile il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto che istituisce il Parco Nazionale del Matese, approvandone la nuova perimetrazione: un risultato significativo, ottenuto grazie al dialogo tra istituzioni, enti locali e associazioni. È quanto si legge in una nota di Confindustria Benevento che esprime soddisfazione per il fatto che tra le richieste accolte ci siano anche quelle presentate dalla propria Sezione Ambiente, presieduta da Giuseppe Pancione, attraverso dettagliate osservazioni tecniche. 🔗ildenaro.it

Parco nazionale del Matese, accolte le osservazioni di Confindustria Benevento - Tempo di lettura: 2 minutiIl 22 aprile il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto che istituisce il Parco Nazionale del Matese, approvandone la nuova perimetrazione: un risultato significativo, ottenuto grazie al dialogo tra istituzioni, enti locali e associazioni. Tra le richieste accolte anche quelle presentate dalla Sezione Ambiente di Confindustria Benevento, presieduta da Giuseppe Pancione, attraverso dettagliate osservazioni tecniche. 🔗anteprima24.it

Verso il Parco Nazionale del Matese, Coldiretti e Barone chiedono certezze - Tempo di lettura: 4 minuti“Siamo lieti nell’avere appreso che si mette in moto il percorso che porterà alla realizzazione del Parco nazionale del Matese. Saremo ancora più lieti, peraltro, se la costruzione di una così importante realtà sarà accompagnata dalla corretta perimetrazione territoriale, dalla governance chiara delle regole, dalla salvaguardia dell’economia, dalla lotta allo spopolamento”. 🔗anteprima24.it

