Predappio in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini | niente saluti romani

Predappio alla commemorazione per l'80esimo anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como.Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio Mussolini, primogenito del duce. Nel corteo nel paese natale, che si è formato attorno alle 10 in piazza Sant'Antonio a Predappio per raggiungere il cimitero di San Cassiano, a circa due chilometri, c'erano camicie nere e i labari dei reduci dei combattenti della repubblica sociale e degli arditi d'Italia. COMMEMORAZIONE morte Mussolini Non ci sono stati problemi di ordine pubblico: presenti, polizia, carabinieri e polizia locale. Il servizio d'ordine era organizzato da 'Continuità ideale'. Ilrestodelcarlino.it - Predappio, in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini: niente saluti romani Leggi su Ilrestodelcarlino.it Forlì, 27 aprile 2025 - Circa centocinquanta persone hanno preso parte aalla commemorazione per l'80esimoversario delladi Benito, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como.Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio, primogenito del duce. Nel corteo nel paese natale, che si è formato attorno alle 10 in piazza Sant'Antonio aper raggiungere il cimitero di San Cassiano, a circa due chilometri, c'erano camicie nere e i labari dei reduci dei combattenti della repubblica sociale e degli arditi d'Italia. COMMEMORAZIONENon ci sono stati problemi di ordine pubblico: presenti, polizia, carabinieri e polizia locale. Il servizio d'ordine era organizzato da 'Continuità ideale'.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bucciantini: «Bayern Monaco-Inter? All’80 del ritorno tutto aperto!» - Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento su Sky Sport, si è dimostrato ottimista sulle possibilità del passaggio del turno dell’Inter contro il Bayern Monaco. Per il giornalista si prospetta una doppia sfida all’insegna dell’equilibrio. IL COMMENTO – Marco Bucciantini, in diretta da Sky, ha parlato della sfida di Champions League in programma domani sera tra Bayern Monaco e Inter. Per Bucciantini, la versione “europea” della squadra di Inzaghi non deve temere i bavaresi, a maggior ragione visti i tanti infortuni che hanno privato la squadra di Kompany di giocatori chiave come Musiala e ... 🔗inter-news.it

Firenze, 150 anni dell’Associazione Macellai: premiati i custodi della tradizione - Firenze, 9 aprile 2025 – Per i 150 anni dell’associazione Macellai Fiorentini sono stati premiati i custodi della tradizione. Sono Piero Soderi, classe 1939, il macellaio più anziano di Firenze e provincia, e Marco Gagliano, del 1991, il più giovane. Hanno 52 anni di differenza, due generazioni a confronto, unite dalla stessa passione per il mestiere e dalla volontà di tramandare un patrimonio di sapori e saperi. 🔗lanazione.it

Film su Pino Daniele, Napoli torna agli anni ’80 per le riprese di “Je so’ pazzo”: tutte le location - A Napoli si gira Je so' pazzo", il film su Pino Daniele. Set in tanti luoghi iconici della città, da piazza del Plebiscito, a via Caracciolo, da via Andrea D'Isernia a Salita Tasso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Predappio, in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini: niente saluti romani; A Predappio in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini; Saluti romani per i 15 gerarchi fascisti fucilati a Dongo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Predappio, in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini: niente saluti romani - Qualche camicia nera e i labari al corteo partito da piazza Sant’Antonio fino al cimitero di San Cassiano. "Non facciamo il saluto romano, capite perché”, è stato detto ... 🔗ilrestodelcarlino.it

A Predappio in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini - Circa centocinquanta persone hanno preso parte a Predappio alla commemorazione per l'80esimo anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia ... 🔗today.it