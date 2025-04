Si finge operatore di banca per truffare i clienti | condannato ma il giudice dimentica la confisca del denaro

banca che deve fare subito un’operazione sul conto corrente per mettere al sicuro il denaro del cliente, ma è una truffa e viene condannato.L’imputato, un 22enne umbro, è stato condannato a 4 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione. Perugiatoday.it - Si finge operatore di banca per truffare i clienti: condannato, ma il giudice dimentica la confisca del denaro Leggi su Perugiatoday.it Telefona e si presenta come dipendente dellache deve fare subito un’operazione sul conto corrente per mettere al sicuro ildel cliente, ma è una truffa e viene.L’imputato, un 22enne umbro, è statoa 4 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione.

