Controlli alla stazione Anagnina fermata una donna durante uno scippo

Controlli dei carabinieri della stazione Roma Appia, con il supporto di altri militari della compagnia carabinieri Roma Casilina, nei quartieri Osteria del Curato e Statuario, con particolare attenzione all’area del terminal metro A. Romatoday.it - Controlli alla stazione Anagnina, fermata una donna durante uno scippo Leggi su Romatoday.it Un arresto e quattro persone denunciate. Questo il risultato deidei carabinieri dellaRoma Appia, con il supporto di altri militari della compagnia carabinieri Roma Casilina, nei quartieri Osteria del Curato e Statuario, con particolare attenzione all’area del terminal metro A.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frosinone, coppia fermata in A1 durante controlli: dovevano scontare oltre 11 anni di carcere - Due arresti per reati contro il patrimonio sull'autostrada A1 a Frosinone durante controlli di routine della Polizia di Stato. 🔗notizie.virgilio.it

Mirandola, controlli alla stazione di Cividale: fermati due irregolari - Lo scorso 6 Marzo, alle ore 21, la Polizia Locale di Mirandola ha effettuato un controllo presso la stazione ferroviaria di Cividale, individuando tre soggetti di origine marocchina intenti a bivaccare nei pressi del gazebo adiacente alla Ciclovia del Sole. Dagli accertamenti è emerso che solo... 🔗modenatoday.it

Controlli in stazione: un passeggero pizzicato con il 'fumo' in tasca - A Parma è scattata la denuncia a piede libero per un viaggiatore sorpreso a bordo senza biglietto e che ha rifiutato di fornire le proprie generalità al Capo Treno. Sempre a Parma è stato contestato un illecito amministrativo ad una persona trovata in possesso di circa 3 grammi di hashish; in... 🔗parmatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Controlli alla stazione Anagnina, fermata una donna durante uno scippo; Roma, metro A bloccata per un cane in galleria, Ottaviano senza corrente. Lungotevere nel caos, 40 minuti da ponte Fabricio all'Ara Coeli; Intensificati i controlli della Polizia di Stato nelle metropolitane. 5 persone arrestate poichè gravemente indiziate del reato di rapina in concorso - Questura di Roma | Polizia di Stato; Controlli alle fermate della Metro C: arrestate 4 persone per traffico di droga. 🔗Cosa riportano altre fonti

Carabinieri eseguono controlli straordinari nei quartieri osteria del curato e statuario a roma - I carabinieri di Roma, coordinati dal prefetto Lamberto Giannini, intensificano i controlli nelle periferie sud-est, arrestando e denunciando per furti, droga e possesso di arnesi da scasso nel termin ... 🔗gaeta.it

Degrado alla stazione Anagnina, una task force per riqualificarla in tempo per il Giubileo dei Giovani - Una vera e propria task force per riqualificare la stazione della metro A Anagnina, soprattutto in vista del Giubileo dei Giovani. Lunedì 7 aprile si è tenuta un’audizione congiunta delle ... 🔗romatoday.it