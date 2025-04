Il maltempo non ferma i podisti | strade piene per la Camineda Straca

Nonostante le condizioni meteo avverse numerosi podisti in rappresentanza di diverse regioni d'Italia sono giunti a Rimini, precisamente al Centro Sociale Viserba 2000 per correre una delle più antiche manifestazioni podistiche della Romagna la 51esima Camineda Straca valevole per i Golden Events.

