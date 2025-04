Incidente durante le prove libere all' autodromo di Racalmuto | ventiseienne trasferita in elisoccorso a Caltanissetta

ventiseienne è rimasta ferita durante le prove libere, organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica all'autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. In contrada Mezzarati è atterrato l'elisoccorso del 118, i sanitari hanno caricato la giovane e l'hanno già trasferita all'ospedale.

Brutto incidente per Doohan nelle falcidiate prove libere 2 a Suzuka: McLaren svetta tra le bandiere rosse - Tante interruzioni durante le FP2 del GP del Giappone della Formula 1 2025. Bandiere rosse per lo spaventoso incidente di Doohan, il fuoripista di Alonso e un principio d'incendio sull'erba in Curva 9. Nei pochi giri effettuati la McLaren si conferma la più veloce con Piastri che svetta nella classifica dei tempi davanti a Norris. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc chiudono al 4° e 7° posto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incendi in pista durante le prove libere del GP Giappone della Formula 1: cosa è successo a Suzuka - Le FP2 del GP del Giappone della F1 2025 per ben due volte sono state interrotte a causa di incendi divampati improvvisamente a bordo pista: ecco cosa è successo a Suzuka e quali sono le cause delle fiamme che hanno portato a due distinte bandiere rosse da parte della FIA.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Formula 1, Gp Bahrein: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo - (Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Bahrein, quarto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime tre gare in Australia, Cina e Giappone, il Circus fa tappa sul Circuito Internazionale del Bahrein per un weekend che promette spettacolo. Dalla prima sessione di prove libere di venerdì 11 aprile alla gara di domenica […] L'articolo Formula 1, Gp Bahrein: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Brutto incidente per Doohan nelle falcidiate prove libere 2 a Suzuka: McLaren svetta tra le bandiere rosse - Pochissima azione in pista nel corso della seconda sessione di prove libere del GP del Giappone della Formula 1 2025. Tra incidenti e inconvenienti infatti i commissari sono stati costretti ad esporre ... 🔗fanpage.it

Grave incidente per Jack Doohan durante le prove libere del GP di Suzuka: il racconto dettagliato - Dettagli dell’incidente Durante il secondo turno di prove libere, Jack Doohan ha perso il controllo della sua monoposto in curva 1, toccando la barriera a una velocità di circa 300 km/h. L’incidente è ... 🔗gaeta.it

Hamilton penalizzato dopo l'incidente con Albon nelle seconde prove libere? - Lewis Hamilton è stato convocato dai commissari al termine della seconda sessione di prove libere. È stato convocato per un presunto impedimento ad Alexander Albon. Hamilton non ha avuto una buona ses ... 🔗msn.com