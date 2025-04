GP Jerez | in Moto2 vince Gonzalez Vietti 7 e Arbolino 15

Gonzalez vince il GP di Jerez. Il pilota spagnolo trionfa nella gara di casa in sella alla sua Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Terzo il compagno di marca Agius a 3?781 di ritardo. In mezzo c'è il belga Baltus (Fantic Motor), secondo a 2?256. In quarta piazza ecco il brasiliano Moreira (Italtrans Racing Team) a 4?781 da Gonzalez. Lo seguono il turco Oncu (Red Bull KTM Ajo), quinto a 6?390, e lo spagnolo Arenas (Italjet Gresini Racing Moto2), sesto a 7?049. Settimo il migliore degli italiani Celestino Vietti, bravo a risalire dalla 12ª casella con la sua Speed Up. Completano la top ten un anonimo Canet (Fantic Motor), 8° a 8?511, Dixon (ELF Marc VDS), 9° a 12?537, e Salac (ELF Marc VDS), 10° a 14?783. Risucchiato nel gruppone Tony Arbolino. L'azzurro non va oltre la 15ª piazza a 27?942 dal leader.

