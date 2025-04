Messe in tutto il mondo per papa Francesco

papa Francesco, a Buenos Aires migliaia di persone in lutto si sono radunate fuori dalla cattedrale, dove Bergoglio era solito tenere le omelie quando era arcivescovo, per rendere omaggio al primo pontefice latinoamericano. Sebbene la messa funebre in Piazza San Pietro fosse iniziata quando a Buenos Aires era l'alba, molti argentini si sono svegliati per seguire la diretta. Ore dopo, un corteo gigantesco si è diretto verso la piazza centrale della capitale, Plaza de Mayo, per una messa all'aperto. I fedeli hanno riempito le strade, alcuni in lacrime mentre l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, pronunciava il suo sermone cercando di trattenere le lacrime. "Piangiamo perché non vogliamo che la morte vinca, piangiamo perché il padre di tutti noi è morto, piangiamo perché sentiamo già la sua assenza fisica nei nostri cuori", ha detto Garcia Cuerva. Tgcom24.mediaset.it - Messe in tutto il mondo per papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it Mentre a Roma si svolgevano i funerali di, a Buenos Aires migliaia di persone in lutto si sono radunate fuori dalla cattedrale, dove Bergoglio era solito tenere le omelie quando era arcivescovo, per rendere omaggio al primo pontefice latinoamericano. Sebbene la messa funebre in Piazza San Pietro fosse iniziata quando a Buenos Aires era l'alba, molti argentini si sono svegliati per seguire la diretta. Ore dopo, un corteo gigantesco si è diretto verso la piazza centrale della capitale, Plaza de Mayo, per una messa all'aperto. I fedeli hanno riempito le strade, alcuni in lacrime mentre l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, pronunciava il suo sermone cercando di trattenere le lacrime. "Piangiamo perché non vogliamo che la morte vinca, piangiamo perché il padre di tutti noi è morto, piangiamo perché sentiamo già la sua assenza fisica nei nostri cuori", ha detto Garcia Cuerva.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, aggiornamento: “Proseguo le cure, grazie ai medici e ai sanitari e per l’affetto da tutto il mondo” - AGGIORNAMENTO 14:00 Papa Francesco continua il suo ricovero al Policlinico Gemelli con fiducia, seguendo le cure necessarie. “Anche il riposo fa parte della terapia!” ha scritto nel testo dell’Angelus, preparato personalmente e diffuso oggi a mezzogiorno. Il Pontefice ha espresso gratitudine verso il personale sanitario che lo sta assistendo: “Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, rosario a San Pietro: la preghiera dei fedeli di tutto il mondo – Video - (Adnkronos) – Centinaia di fedeli, nonostante qualche goccia di pioggia, si sono radunati in piazza San Pietro per recitare il Rosario per Papa Francesco. Bergoglio, ricoverato da diversi giorni al Gemelli, “è stato il leader della nostra Chiesa per oltre un decennio e va ringraziato per questo”, dice all’Adnkronos Edward Purjack, turista americano. In queste […] 🔗periodicodaily.com

Papa Francesco, condizioni critiche ma stabili. Il rischio è la sepsi, preghiere in tutto il mondo - Le condizioni di Papa Francesco restano critiche ma stabili. Il Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale severa, continua a ricevere cure intensive... 🔗ilmessaggero.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tutto il Mondo per i Funerali di Papa Francesco in Diretta TV e Streaming - Rai, Mediaset, Sky, La7; Papa, dal Libano agli Usa: veglie e messe alla vigilia dei funerali; Tutto sui funerali di Papa Francesco, quando e dove saranno, come si svolgeranno, chi ci sarà; Giubileo degli adolescenti, per la messa a San Pietro attesi 130mila partecipanti da tutto il mondo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco avrà una sola bara: così cambiano i funerali. Inizia la Sede Vacante - Papa Francesco da tempo aveva espresso il desiderio di voler snellire le procedure e i riti che vengono messi in atto alla morte del Romano Pontefice ... 🔗iltempo.it

Offerte per le messe, giro di vite di papa Francesco contro i preti che se ne approfittano - Il motivo principale è stata “la carenza di clero in grado di soddisfare le richieste di Messe”: pochi preti, soprattutto in Occidente, hanno cioè creato le condizioni per cumulare le ... 🔗repubblica.it

Papa Francesco, il messaggio di Messi: «Un Papa diverso, vicino, argentino» - Chi con una foto, chi con un breve messaggio. Tra questi spicca senza dubbio quello di Lionel Messi. «Un Papa diverso, vicino, argentino. Grazie per aver fatto del mondo un posto migliore. 🔗ilmattino.it