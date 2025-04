Bologna problema per Ndoye | a rischio il Milan in finale

Ndoye del Bologna, che rischia di saltare il Milan a metà maggio. Ecco tutti i dettagli e le ultime Pianetamilan.it - Bologna, problema per Ndoye: a rischio il Milan in finale Leggi su Pianetamilan.it Infortunio muscolare perdel, che rischia di saltare ila metà maggio. Ecco tutti i dettagli e le ultime

Bologna, tegola Ndoye: a rischio anche la finale di Coppa Italia con il Milan - Brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno di Dan Ndoye per 2-3 settimane. Per l`attaccante svizzero è a rischio... 🔗calciomercato.com

Dan Ndoye al centro del Bologna: soluzione all'emergenza infortuni - Dan Ndoye, gioiello rossoblù, potrebbe risolvere l'emergenza infortuni del Bologna giocando in diverse posizioni d'attacco. 🔗msn.com

Udinese-Bologna: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario, arbitro e telecronaca - Conquistata la finale di Coppa Italia il Bologna torna a giocare in campionato a caccia di una qualificazione alla prossima Champions League. Nella corsa ... 🔗msn.com