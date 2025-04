Incidente sull' A4 | traffico bloccato e code in direzione di Milano

sull'autostrada A4 tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di domenica. Un Incidente è stato registrato poco prima del casello di Soave-San Bonifacio, in direzione Milano, con le code che hanno raggiunto circa i 5 chilometri di lunghezza.Al momento non è ancora nota la dinamica. Veronasera.it - Incidente sull'A4: traffico bloccato e code in direzione di Milano Leggi su Veronasera.it Disagi'autostrada A4 tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di domenica. Unè stato registrato poco prima del casello di Soave-San Bonifacio, in, con leche hanno raggiunto circa i 5 chilometri di lunghezza.Al momento non è ancora nota la dinamica.

