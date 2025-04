Iran esplosione porto di Bandar Abbas | bilancio sale a 28 morti

(Adnkronos) – E' salito a 28 il numero dei morti, mentre sono oltre un migliaio i feriti nell'esplosione al porto di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran. Lo rende noto ma Mezzaluna Rossa Iraniana. In un video pubblicato sul sito web del governo, il direttore dell'organizzazione sanitaria Pirhossein Koulivand ha detto che "purtroppo sono morte 28 persone".

Iran, il fuoco non dà tregua dopo l’esplosione al porto di Bandar Ammas: almeno 14 morti e 750 feriti – Il video - Non dà ceno di placarsi l’enorme incendio che, dalla mattina di sabato 26 aprile, sta incenerendo il porto iraniano di Bandar Abbas e che ha causato 14 vittime accertate e almeno 750 feriti. Le fiamme, anzi, starebbero aumentando di intensità e la possibilità di spegnerle nelle prossime ore sembra sempre più remota: «Ci auguriamo di riuscirci», ha commentato il ministro degli interni di Teheran Eskandar Momeni. 🔗open.online

